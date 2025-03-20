Şirketler Geri Alıma Başladı: THY ve Halkbank

SPK’DAN YENİ KARAR

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), piyasalardaki dalgalanmaların ardından yeni bir karar aldı. Alınan karara göre, şirketler artık yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatabiliyor ve mevcut geri alım programlarına esneklikler sağlanabiliyor. Bu gelişmeyle birlikte, şirketler he schnell hisse geri alımı için adım atmaya başladı.

TÜRK HAVAYOLLARI VE HALKBANK’TAN GERI ALIM ADIMLARI

Türk Hava Yolları, yaklaşık beş ay aradan sonra pay geri alım işlemi gerçekleştirdi. Şirketten yapılan KAP açıklamasında, toplam 166 bin TL nominal değerindeki işlemlerin 298,25-299 lira aralığında yapıldığı bildirildi. Bunun yanı sıra, Halkbank da iki yıl aradan sonra geri alım yaptığını duyurdu. Banka, 2 milyon lira nominal tutarlı işlemleri 21,16-21,24 lira aralığında gerçekleştirdiğini açıkladı.

ANALİZLER VE BORSADAKİ DURUM

Analistler, şirketlerin pay geri alımlarına devam etmesini bekliyor. SPK, alınan kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti. Borsada ise, BIST 100 endeksi dünde yüzde 8,72 değer kaybıyla 9.860 puandan kapandı.