“Şirketler Ve Sektörlerden Güncel Haberler”

GÜNÜN ŞİRKET HABERLERİ

Tacirler Yatırım, bülteninde itibariyle güncel şirket ve sektör bilgilerini paylaştı. Rapor detayları şu şekilde sıralanıyor:

AGESA’NIN KAZANCI

Agesa Hayat ve Emeklilik, 3Ç24 dönemi finansal sonuçlarını 703 milyon TL net kar ile açıklıyor. Şirketin 9 aylık net karı 1,9 milyar TL’ye ulaşarak geçen yıla göre %88 artış gösteriyor. Teknik gelirler, bir önceki seneye nazaran %44 artarak 14,3 milyar TL’ye çıkıyor. Öte yandan, teknik giderler %38 artışla 14 milyar TL olarak kaydediliyor. Böylelikle, şirketin teknik denge / gelir oranı 0,02 seviyesine ulaşıyor.

ALARKO’DAN KÖTÜ SONUÇ

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 3Ç24 finansal raporuna göre 315 milyon TL net kar elde ettiği belirtiliyor. 9 aylık süreçte, geçen senenin aynı dönemine göre esas faaliyet geliri %31 azalarak 235 milyon TL’ye geriliyor.

SAVUNMA ALANINDA YENİ SİPARİŞ

Altınay Savunma, Hava Savunma Sistemleri çerçevesinde kullanılacak “Kritik Alt Sistemler” için 1,6 milyon dolar değerinde bir sipariş aldığını duyuruyor. Sipariş kapsamındaki teslimatlar, 2025-2027 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Aygaz GEMİ SATIN ALDI

Aygaz, 59 milyon USD değeri bulunan bir LPG gemisi alımına karar verdiğini, bu kapsamda 5,9 milyon USD’lik avansı ödendiğini ve kalan tutarın teslimat sonrası ödeneceğini belirtiyor.

CIMSA’DAN YEŞİL KREDİ ANLAŞMASI

Cimsa, 1 Kasım 2024 tarihinde Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile toplam 70 milyon USD tutarında, iki yılı anapara geri ödemesiz, toplam beş yıl vadeli bir yeşil kredi anlaşmasının imzalandığını açıklıyor.

EBEBEK MAĞAZA AĞINI GENİŞLETİYOR

Ebebek, 1 Ekim-31 Ekim aralığında Bursa ve Antalya’da yeni mağazalar açıldığını ve toplam mağaza sayısının 259’a ulaştığını duyuruyor.

E-DATA YETKİLİ DAĞITIMCI OLDU

E-Data, merkezi ABD’de bulunan BeyondTrust ile bir sözleşme imzaladığı ve şirketin tüm çözüm ile ürün portföyünün Türkiye’deki yetkili distribütörlüğünü aldığını açıklıyor.

EGE ENDÜSTRİ YATIRIM YAPIYOR

Ege Endüstri, yeni fabrika yatırımı için gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime geçileceğini bildiriyor.

OTOKAR RÜZGARINA DİKKAT

Otokar Otomotiv, 3Ç24 finansal sonuçlarını 904 milyon TL net zarar ile açıklıyor. Önceki yılın aynı döneminde 66 milyon TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 921 milyon TL net zarar kaydedilmişti. Aynı zaman diliminde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %30, çeyreksel bazda ise %5 azalmış durumda.

PARK ELEKTRİK’TEN BEKLENTİ

Park Elektrik, 3Ç24 finansal sonuçlarını 8 Kasım tarihinde açıklayacağını ifade ediyor.

REEER PROJESİ GELİŞİYOR

Reeder, elektrikli araç projesine dair Reev Fancy modelinin üretimi için TEMSA Skoda ile görüşmelere başladığını duyuruyor.

ŞİŞECAM’DAN AÇIKLAMA YAKINDA

Şişecam, 3Ç24 finansal sonuçlarını 8 Kasım tarihinde açıklayacağını bildiriyor.