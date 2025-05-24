Şirketler, Yapay Zeka İle Çözüm Arıyor

ŞİRKETLER YAPAY ZEKAYA YÖNELİYOR

Şirketler, küresel ticarette yaşanan dalgalanmalara karşı etkin bir şekilde yol alabilmek adına yapay zeka araçlarına yönelmeye başlıyor. CNBC’ye konuşan teknoloji firmaları, işletmelerin tedarik zincirlerini görselleştirmek için bu yeni teknolojiyi devreye aldıklarını ifade ediyor. Bu sistemler, ürünlerin üretildiği ham maddelerden nereden sevk edildiğine kadar birçok detayı anlamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı karşılıklı tarifelerin işletmelere nasıl etki ettiğini anlamalarına olanak tanıyor. Geçtiğimiz hafta Salesforce, ABD gümrük sistemindeki 20 bin ürün kategorisinde yaşanan değişiklikleri “anında işleyip buna göre aksiyon alabilen” yeni bir ithalat uzmanı yapay zeka aracını tanıttı. Bu sistemin, tarife değişikliklerine karşı işletmelere destek olması planlanıyor.

YAPAY ZEKANIN ETKİSİ

Salesforce’un mühendisleri, ABD’ye ithal edilen mallar üzerindeki tarifeleri kapsayan 4 bin 400 sayfalık tarife cetvelini bu aracı eğitiminde kullandı. Salesforce Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Loeb, “Küresel tarife değişikliklerinin hızı ve karmaşıklığı, çoğu işletmenin bunu manuel olarak takip etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor” diyor. Yapay zeka, tarifelerin yarattığı kafa karışıklığı içerisinde işletmelere hızlı çözümler sunma konusunda avantaj sağlıyor.

Firmalar, yapay zeka sistemleri sayesinde küresel tedarik zincirlerinde yapılacak ayarlara dair kararları çok daha hızlı alabiliyor. Tedarik zinciri yönetimi yazılım firması Kinaxis’in Ürün Direktörü Andrew Bell, üretici ve dağıtımcıların tarifelere karşı nasıl tepki vereceklerine karar verirken kendi firmalarının makine öğrenimi teknolojisinden yararlandığını belirtiyor. Bell, bu sistemlerin ürünleri ve malzemeleri analiz etmenin yanı sıra, makroekonomik veriler ve haber makaleleri gibi dışsal sinyalleri de değerlendirdiğini ifade ediyor.

Trump’ın birçok ülkeyi kapsayan tarifeler listesi, şirketleri tedarik zincirlerini ve fiyatlandırma stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorladı. Bu doğrultuda Walmart ve Nike gibi devler, bazı ürünlerin fiyatlarını yükseltmeye başladı. 2024 yılında ABD’nin yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık mal ithalatı gerçekleştirmesi bekleniyor. OpenAI’in eski çalışanlarından Zack Kass, yaptığı bir açıklamada, ABD’nin tarife önlemlerinin getirdiği belirsizliklerin yapay zekanın daha fazla önem kazanmasına yol açabileceğini söylüyor. Kass, “Eğer otomasyon olmadan işlerin ne kadar zorlaşabileceğini merak ediyorsanız, yapay zeka bunun karşısında alternatif bir çözüm sunuyor” diyor.

YAPAY ZEKANIN GÜCÜ VE SINIRLARI

Hindistan merkezli BT devi Wipro’nun teknoloji hizmetlerinden sorumlu küresel yöneticisi Nagendra Bandaru, müşterilerinin “ajan tabanlı yapay zeka çözümlerini” kullanarak tedarikçi stratejilerini değiştirdiğini ve ticaret rotalarını yeniden düzenlediğini belirtiyor. Wipro, hem kendi geliştirdiği hem de üçüncü parti sağlayıcılardan temin ettiği çeşitli yapay zeka sistemlerini kullandığını ifade ediyor. Bandaru, “Yapay zeka güçlü bir kolaylaştırıcı — ama sihirli bir değnek değil” vurgusunu yapıyor ve ticaret politikası stratejisinin yerini almadığını, onu geliştirerek ticareti proaktif ve veri odaklı bir avantaja dönüştürdüğünü ekliyor. Yapay zeka, Trump’ın Nisan ayında açıkladığı kapsamlı tarife duyurularından önce de küresel firmalar için önemli bir yatırım alanıydı. Capgemini’nin yayınladığı rapora göre, üst düzey yöneticilerin neredeyse dörtte üçü, yapay zekayı 2025 yılı için en önemli üç teknoloji yatırımı arasında gösteriyor.