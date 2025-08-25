Şırnak’a Ziyaret Artıyor, Şerefiye Şelalesi

ŞIRNAK’A ARTAN İLGİ

Terörün sona ermesinin ardından Şırnak büyük bir ilgi görmeye başladı. Sıcak hava dalgasından kaçmak isteyenler, Şırnak merkezine bağlı Kasrik Beldesi’ndeki Kayaboyun köyünde yer alan Şerefiye Şelalesi’ne yoğun bir şekilde akın ediyor. 3 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılan bu büyüleyici şelale, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri etkiliyor.

MUHTARDAN ÇEVRE UYARISI

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, şelaleyi ziyaret edenleri, çevre temizliği konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vural, “Bu şelale eskiden yasaktı. Şimdi şükür huzurlu bir ortamımız oldu. Günlük 150 araç geliyor. Bu Şırnak için şahane bir doğal güzellik. Ama ricamız, buraları kirletmemeleri, çöplerini atmamaları” dedi.

PROJELERLE ŞIRNAK’IN DEĞERİNİ ARTIRMA

Şerefiye Şelalesi’nin korunması ve restorasyonu için projeler hazırladıklarını belirten Vural, “Projelerimizi valiliğimize sunduk. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil bu güzel yerlerle de anılacak. Buraya gelenlerin çöp poşetleriyle birlikte gelmesi önemli, çünkü yakın mesafedeki çöp konteynırlarına atacaklar” diye ekledi.

ULAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PLANI

Ulaşımın zorluğuna dikkat çeken Vural, ailelerin buraya gelmede sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Özel İdare’den iş makineleri talep ettiklerini ifade eden Vural, “İl Özel İdaremiz makineler verecek. Artık umarım araçlarla buraya gelmek kolaylaşacak. Aileler buraya gelmekte zorlanıyor. Yolumuz düzeldiğinde, daha fazla insan burayı ziyaret edebilecek. Buranın çevre düzenlemesini de gerçekleştireceğiz. Şırnak’a çok yakın, hem 40 dakikalık mesafede hem de Cizre’ye sadece 20 dakikada varılıyor” şeklinde konuştu.

MEMNUNİYET İFADELERİ

Şerefiye Şelalesi’ni Tekirdağ’dan ailesiyle ziyaret eden Nil Şengüler, “Gabar Dağı eteklerindeki bu şelale harika. Buraya Tekirdağ’dan geldim ve çok beğendim. Normalde Şırnak çok sıcak fakat buraya geldiğimde ortamın ne kadar farklı olduğunu fark ettim. Burada harika bir zaman geçirdik” dedi.