Şırnak, Şerefiye Şelalesi ile parlıyor

ŞIRNAK’A ARTAN İLGİ VE SERİNLEME ARAYIŞI

Terörün sona ermesi ile birlikte huzurun hakim olduğu Şırnak, sıcak havalardan kaçanların ilgisini çekiyor. Şırnak merkez Kasrik Beldesi’ne bağlı Kayaboyun köyündeki Şerefiye Şelalesi, serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. 3 kilometrelik zorlayıcı bir yürüyüş sonrası ulaşılan şelale, doğal güzelliği ile ziyaretçileri büyülüyor.

MUHTARDAN ÇEVRE UYARISI

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, şelaleyi ziyaret edenlerin çevreyi kirletmemeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Vural, “Bu şelale eskiden yasaktı. Şimdi süreçten dolayı şükür huzurlu bir ortamımız oldu. Günlük 150 araç geliyor. Bu Şırnak’ımız için çok güzel bir doğal güzellik. Ama onlardan ricamız buraları kirletmesinler. Çöplerini atmasınlar sağa sola” dedi.

PROJELERLE GÜZELLEŞTİRME HEDEFİ

Şerefiye Şelalesi’nin korunması ve restorasyonu için projeler hazırladıklarını belirten Vural, Şırnak Valiliğine sunulan projeler ile bölgenin daha da güzelleşeceğini aktardı. Vural, “Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil böyle güzellikler ile de anılacak. Buraya gelen vatandaşlarımız çöp poşetleri ile birlikte gelsinler ve getirdikleri malzemeleri yakın mesafedeki çöp konteynırlarına atsınlar” şeklinde konuştu.

ULAŞIM KOLAYLAŞTIRILACAK

Şerefiye Şelalesi’ne ulaşımın güç olduğunu ve bu sebeple ailelerin sıkıntılar yaşadığını ifade eden Vural, Özel İdare’den iş makineleri talep ettiklerini söyledi. “İl Özel İdaremiz bize makineler verecek. Artık inşallah araçlar ile buraya gelinebilecek. Şimdi biraz yorucu bir süreçten geçiyorlar buraya varmak için” diyen Vural, yolun iyileştirilmesiyle daha fazla kişinin gelebileceğini belirtti.

TEKİRDAĞ’DAN GELEN ZİYARETÇİLER

Şerefiye Şelalesi’ni Tekirdağ’dan ailesiyle birlikte ziyaret eden Nil Şengüler, “Gabar Dağı eteklerindeki bu şelale çok güzel. Ben buraya Tekirdağ’dan geldim ve çok beğendim. Normalde Şırnak çok sıcak fakat buraya geldiğimde çok farklı bir ortama girdim. Çok güzel vakit geçirdik” ifadelerini kullandı.