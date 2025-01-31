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Şırnak’ta 375 Litre Metamfetamin Ele Geçirildi

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ŞIRNAK’TA YAPILAN NARKOKAPAN-11 OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta gerçekleştirilen “Narkokapan-11” operasyonu hakkında bilgi verdi. Yapılan operasyonda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiği ve iki şüphelinin yakalandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya’nın aktardığına göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı eşgüdümünde operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, hedef alınan iki şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, 375 litre sıvı metamfetaminim toprağa gömerek saklamaya çalıştığı sırada yakalandığı öğrenildi. Ayrıca Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2024 yılı içinde uyuşturucuya yönelik gerçekleştiren operasyonlar neticesinde toplamda 4 ton 45 kilogram metamfetaminın ele geçirildiğini duyurdu.

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