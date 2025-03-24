Şırnak’ta Eşinin Saldırdığı Kadın Hayatını Kaybetti

OLAYIN BAŞLANGICI

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında yaşayan 65 yaşındaki A.E. ile 49 yaşındaki eşi N.E. arasında belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bu tartışma sonrasında A.E., silahını kullanarak eşi N.E.’ye ateş etti.

YARALANMA VE MÜDAHALE

Olayda ağır yaralanan kadın, çevredeki kişilerin ihbarıyla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından olay yerine ulaştırıldı. Yaralı N.E., ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, hastanede yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇIŞ VE OPERASYON

Jandarma ekipleri, saldırının hemen ardından A.E.’nin olay yerinden kaçmasının ardından yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Bu süreçte, A.E.’nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.