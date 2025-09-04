Şırnak’ta Kamyon Kaza Yaptı

ŞIRNAK YÖNÜNDEN CİZRE’YE GİDEN KAMYON KAZASI

Şırnak istikametine doğru seyir halinde bulunan Abdulcelil Öklü’nün kullandığı sigara yüklü kamyon, frenlerinin boşalması neticesinde virajı dönerken kontrolden çıktı ve bariyerlere çarparak devrildi. Olayın ardından aracın içerisinde yangın meydana geldi.

ACİL MÜDAHALEDE BULUNULDU

Olay haberinin alınmasının ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangına müdahale sırasında araç içerisinde sıkışan sürücü, yanarak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye yönelik çabaları sürerken, kurtarılamayan Abdulcelil Öklü’nün cansız bedeni, araçtan çıkarılarak otopsi işlemleri için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.