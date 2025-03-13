Şırnak’ta Sahte Kürtaj Skandalı: Doktor Tutuklandı

DOKTOR TUTUKLANDI

Şırnak’ta, sahte kürtaj işlemleri ile kadınları dolandırdığı iddiasıyla bir doktor tutuklandı. Kadın Doğum Uzmanı İ.B.’nin, birçok kadından para alarak hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler yaptığı, geçmişte bu hastalara “Bebek anne karnında öldü.” diyerek sahte kürtaj işlemleri uyguladığı yönünde bir soruşturma açıldı.

DNA ANALİZİ SONUÇLANDI

Soruşturma çerçevesinde polis, 12 mağdurun ifadelerini aldı. Yapılan DNA eşleştirmeleri sonucunda, şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin bu mağdurlara ait olmadığı belirlendi.

Doktor İ.B.’nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği ve bu ilaçların hamilelik testlerini etkilediği bilirkişi raporunda belirtildi. Şırnak’ta, doktor ve klinik çalışanları mahkemeye çıkarıldı.

İKİ ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, Şırnak, Aydın ve İzmir’de aynı anda baskınlar düzenlendi. Doktor İ.B. ve üç klinik çalışanı gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda İ.B. tutuklanırken, diğer üç çalışan adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.