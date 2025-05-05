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Sırrı Süreyya Önder, Caddede Yaşatılacak

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DÜZENLENEN CADDE HAKKINDA KARAR

Diyarbakır’da DEM Parti’ye ait Çınar Belediyesi, Sırrı Süreyya Önder’in adını bir caddeye verme kararı aldı. Çınar Belediyesi’nin Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda, 3 Mayıs’ta İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adının Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Derman Caddesi’ne verilmesi için bir önerge sunuldu.

OVATAN OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Bu önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Resmi prosedürler tamamlandıktan sonra caddeye yeni bir tabela asılarak isim değişikliği gerçekleştirilecek.

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