Sırrı Süreyya Önder’e başsağlığı mesajları geldi

ÜLKENİN SEVİLEN İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Türkiye’nin tanınan siyasetçisi, sinemacı, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrasında 18 gün yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan 2025’te İstanbul Beşiktaş’taki evinden kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 3 Mayıs 2025’te hayata gözlerini yumdu. Önder’in ölümü, siyaset ve sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı ve taziye mesajları Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye başladı.

ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR SEMBOLDÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatına ilişkin olarak, “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır” dedi. Bahçeli, sanat ve siyaseti bir araya getiren, sade yaşamıyla halkın sevgisini kazanan Önder’in kaybından dolay üzüntülerini ifade etti. Ayrıca, “Sırrı bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum” şeklinde sözlerini sürdürdü.

BARİŞA VE DİYALOĞA ÖNEM VEREN BİR İSİMDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Önder’in vefatını “derin bir üzüntü” ile öğrendiğini belirtti ve “Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı” dedi. Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinde yürüttüğü çabaların milletin gönlündeki önemini vurguladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, “Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

HERKESİN DİLİNDE VE KALBİNDEYDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti ve “Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur” dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi” diye ekledi. Ayrıca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Önder’in hoşgörüsü ve zerafetinin diğer siyasetçilere örnek olmasını temenni etti.

UNUTULMAZ MİRASI VE MÜCADELESİ

Tüm Türkiye bu kaybın acısını hissederken, çeşitli siyasi partilerden ve isimlerden taziye mesajları yağmaya devam etti. Türkiye İşçi Partisi ise “Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız” mesajını paylaştı. Sırrı Süreyya Önder, halka yakın duruşu ve barış için gösterdiği çaba ile anılmaya devam edecek.