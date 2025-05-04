Sırrı Süreyya Önder’e taziye mesajları

MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Türkiye’nin tanınmış siyasetçi, sinemacı, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ağır bir kalp rahatsızlığının ardından 18 gün süren yoğun bakım sürecinde hayatını kaybetti. 15 Nisan 2025’te kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle İstanbul Beşiktaş’taki evinden kaldırılarak Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne götürülen Önder, 3 Mayıs 2025’te vefat etti. Ölümü, siyaset ve sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı ve taziye mesajları Türkiye’nin dört bir yanından geldi.

TEYZAHÜRÜ MİLLİ BİR HİZMET OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in ölümü hakkında şunları söyledi: “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır.” Bahçeli, sanat ile siyaseti birleştiren ve sade hayatı ile halk nezdinde sevgi ve saygı kazanan Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirip, “Sırrı bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle mükafatlandırmasını diliyorum” şeklinde not düştü.

HAYATINI BARIŞ İÇİN HARCADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında “Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” diyerek, onun barış yolunda verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti.

UNUTULMAZ HİZMETLERİ OLUYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önder’in samimi kişiliği ve uzlaşmacı tavrı ile her zaman hatırlanacağını ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ömrünün son demlerini ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için seferber etti” açıklamasında bulundu. Diğer bakan ve siyasetçiler de Önder’in hayatını ve ona duyulan saygıyı dile getirdi.

BARIŞ VE KARDESLİK İÇİN MÜCADELE ETTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Sırrı, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi” diyerek kaybın derin acısını vurguladı. Tülay Hatimoğlulları ise, “Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye’nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum” dedi. Tunç Soyer, “Halk önderi, halk neferi, halkın ta kendisiydi” ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun tüm siyasetçilere örnek olmasını temenni etti.

Önder’in yaşamı ve ölümü, barış, kardeşlik ve insanlık üzerine inşa ettiği duruşuyla hatırlanırken, onun bıraktığı miras, birçok kişi için ilham kaynağı olmaya devam edecek.