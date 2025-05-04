Sırrı Süreyya Önder, filmi göremedi

TBMM BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “Celal’in Treni” adlı filmdeki rolüyle vizyona girmeden hayatını kaybetti. Filmin yönetmeni ve yapımcısı, Önder’in sete sağladığı katkıları ve bıraktığı izleri dile getirdi. Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, “Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi” sözleriyle duygularını aktardı. Yapımcı Zafer Kaya ise beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek üzüntüsünü paylaştı. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Önder, ardında önemli eserler bıraktı. “Celal’in Treni” filmi, sinema dünyasındaki adını bir kez daha duyurdu.

FİLMİN ANLAM VE ÖNEMİ

2024 yapımı olan bu film, Gökalp Yamen’in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olmasının yanı sıra Sırrı Süreyya Önder’in son filmi olma özelliği taşıyor. Yamen ve Seyit Ali Çelik’in yazdığı senaryoyu yapımcı Zafer Kaya hayata geçirdi. Film, Kars’ta film çekmek isteyen, fakat kamera alacak parası dahi olmayan Celal’in, yegane hayali olan bir sinema filmi çekip yaşadığı köy hayatından sesini dünyaya duyurmak istemesini konu alıyor. Önder’in mizahi performansıyla renk kattığı bu film, uluslararası festivallerde de başarı kazandı.

Gökalp Yamen, filmin Cannes World Film Festivali ile Los Angeles, Roma, Venezuela ve New York’taki festivallerde ödüller kazandığını belirtti. “Sırrı Süreyya Önder ile çalışmak, bütçesiz ilk uzun metrajını çeken bir yönetmen olarak benim için eşsiz bir tecrübeydi. Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Dünya görüşümüz farklıydı ama Sırrı Abi çok güzel bir insandı. Bu filmin benim ilk, onun ise son filmi olması hem onur hem de derin bir hüzün. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi. ‘Hele şu barışı bir getireyim, filmi de izleriz, yayınlarız bir yerlerde, dert etme babuş’ derdi. Şimdi içimde buruk bir eksiklik var. Bana ‘Burası olmamış, bir daha çek’ demeliydi. Öğrenecek çok şeyimiz vardı. Ama ondan öğrendiklerimizle daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Seni hep güzel hatırlayacağız, güzel insan. Hoşça kal Sırrı hocam” diyen Yamen, Önder’in anısını yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.

Zafer Kaya ise beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını belirterek, “Sırrı Ağabeyin son ana kadar sağlığına olan inancımız tamdı. Aldığımız haber bizleri derinden sarstı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.