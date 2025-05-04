Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları

SIRA DIŞI BİR SİYASETÇİ VE SANATÇIYI KAYBETTİK

Türkiye’nin tanınmış siyasetçisi, sinemacı, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ağır geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 18 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş’taki evinde kalp krizi ve aort damarı yırtılması sebebiyle Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Önder’in vefatı, siyaset ve sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Türkiye’nin dört bir yanından taziye mesajları yağmaya başladı.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatına dair açıklamasında, “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır” dedi. Bahçeli, yazılı açıklamasında Sırrı Süreyya Önder’in halk arasında saygı ve sevgiyle hatırlandığını belirtti. Kendisi ayrıca, “Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAKANLIKLARDAN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da taziye mesajında, “Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet dilerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, merhumun samimi kişiliği ve uzlaşmacı tavrının daima hatırlanacağını belirtti.

FARKLI GÖRÜŞLERDEN TAZİYELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, ömrünü barış için harcadığını vurguladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, “Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu” şeklinde duygularını ifade etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Önder’in inancını asla kaybetmediğini, sürekli barış ve kardeşlik için mücadele ettiğini belirtti ve ailesine taziyelerini sundu.

SANAT VE SİYASETTE ÇIZDIĞI YOL

Önder’in, sanat ve siyaseti harmanlayan duruşunun halkın hikayesine tercüman olduğuna vurgu yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için büyük bir gayret göstermişti,” dedi. Tüm bu taziye mesajları ve anmalar, Sırrı Süreyya Önder’in Türk siyaseti ve sanatı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Sırrı Süreyya Önder’in aziz hatırası, her zaman anılacak ve yaşatılacaktır.