Sırrı Süreyya Önder’in durumu kritik!

SON DURUM VE HASTANE AÇIKLAMASI

Geçmişte kalp rahatsızlığı yaşayan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, büyük bir risk taşıyan bir ameliyat geçirdi. 112 ambulans ekipleri tarafından duyarsız bir şekilde, entübe halde ve kalp-akciğer masajı desteği ile hastanenin acil servis bölümüne ulaştırıldı. Doktorlar, Önder’in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontane dolaşımın sağlandığını belirtti.

Hastaneden gelen bilgilere göre, “Önder’in yoğun bakım tedavi süreci devam ediyor. Genel durumu aynı, yoğun bakımda dünkü parametrelere benzer şekilde stabil kalıyor.” denildi. Ayrıca, Önder’in hayati riskinin sürdüğü kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder’in direncinin kendilerine umut verdiğini söyledi. Bakan, “Önder şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Şu anda yoğun bakımda halen makinede bağlı olarak mücadelesine devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Hastanedeki sağlık personeli ve hekimlerden de bahseden Memişoğlu, “Bu çok büyük bir ameliyat, bunu gerçekleştiren ekiplere teşekkür ederim. Hepimiz onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumunda çok büyük bir değişiklik yok.” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

DOKTORLARDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Dün saat 12.20’de Prof. Dr. Çavlan Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, Önder’in tansiyon probleminin olmadığı ve tedavilere olumlu yanıt verdiği bildirildi. Çiftçi, “Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında.” şeklinde konuştu. Sağ ventrikülün kasılma kusurunun devam ettiğini belirten Çiftçi, iyileşme sürecinin zaman alacağını ifade etti. Enfeksiyon endişesi taşıdıklarını aktararak, “Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor.” dedi. Ayrıca, Önder’in seslere tepki verdiği de eklendi.

KIZINDAN PAYLAŞIMLAR

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden babasının son durumu hakkında bir güncelleme yaptı. “Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi.” diyerek paylaşımına başladı. Kandemir, “Birbirinden değerli hocalar ve ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.” ifadelerini de kullandı. Son olarak, “Durumu iyiye gidiyor haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil.” şeklinde sözlerini tamamladı.

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hastane önünde bir açıklama yaparak Önder’in direncinin yüksek olduğunu dile getirdi. Bakırhan, “Bu badireyi de atlacağına eminim. Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar.” ifadeleriyle durumu özetledi. Bakırhan, “Sırrı Süreyya Önder’e yapılan sahip çıkma, ileride uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam etmelidir.” dedi.

UMUT VEREN GELİŞMELER

Önder’in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, umut veren yeni gelişmeleri aktardı. Dolaşım ile ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu belirten Sağbaş, “Kanaması durdu gibi.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, Önder’in kendi kendine nefes alma çabaları ve tepkileri olumlu gelişmeler olarak yorumlandı. Kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini ifade eden Sağbaş, kandaki asit oranının düşmeye başladığını belirterek, “Ümit verici bir gelişme.” dedi.