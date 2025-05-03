Sırrı Süreyya Önder’in Ölümü Üzüntü Yarattı

ÖNDER’İN VEFATI VE GÜNDEM YARATAN PAYLAŞIM

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025’te kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Önder’in vefatı, siyaset ve sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan’ın sosyal medya paylaşımı, gündemde büyük yankı uyandırdı. Aslan’ın paylaşımı, ilk aşamada tepki topladı ve sonrasında silinmesiyle birlikte özür açıklaması geldi. Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, siyaset dünyasından birçok taziye mesajı gelirken, Mehmet Aslan X hesabından, “Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük Günü’nde Allah aldı canını” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu sözler, 3 Mayıs’ın Türkçülük Günü olarak anılmasıyla birlikte, Önder’in siyasi geçmişine göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

ASLAN’DAN YENİ AÇIKLAMA VE CEVAP

Gelen tepkilerin arkasından, Mehmet Aslan paylaşımını silerek yeni bir açıklama yaptı. Aslan, şöyle dedi: “Ölmüşlerimize hakaret eden müptezellerle yüzleşeceğiz.” Bu açıklamalar, sosyal medyada sert eleştirilerin sürmesine neden oldu.