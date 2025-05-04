Sırrı Süreyya Önder’in Vasiyeti Açıkladı!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle bulunduğu Florence Nightingale Hastanesi’nde 18 gün süren tedavi sürecinin ardından dün saat 16.10’da yaşamını yitirdi. Ölüm haberi sonrasında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni gerçekleştirildi. Törene yoğun ilgi gösterilirken, Sırrı Süreyya Önder’in vasiyeti de yazar ve senarist Tarık Tufan tarafından açıklandı.

TARIK TUFAN’IN AÇIKLAMALARI

Tarık Tufan, Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı bir görüşmede vasiyetini aktardığını belirtti. Tufan, Önder’in kendisine “Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku” dediğini ifade etti. Bu vasiyetiyle, “Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim” ifadeleriyle dostluğunu ve iyiliğini kalbinde yaşatacak şekilde uğurladığını dile getirdi. Tufan, hastanede ziyaret ettiği Önder’e, “Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım.” dediğini de sözlerine ekledi.