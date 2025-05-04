Sırrı Süreyya Önder’in Vasiyeti Açıklandı!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde 18 gün boyunca süren tedavisinin ardından, dün saat 16.10’da hayata veda etti.

ANMA TÖRENİ İLGİ İLE İZLENDİ

Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine yoğun bir katılım gerçekleşti. Anma etkinliğinde, Sırrı Süreyya Önder’in vasiyetini yazar ve senarist Tarık Tufan açıkladı. Tufan, Önder ile yaptığı bir konuşmada, “Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede ‘Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku’ demişti.” şeklinde bir anekdot paylaştı. Tufan, bu özel veda sözlerini de, “Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim. Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, rahatsızlığı döneminde hastanede Önder’i ziyaret ederken, “Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım.” dediğini sözlerine ekledi.