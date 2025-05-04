Sırrı Süreyya Önder’in Vasiyeti Açıklandı!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi’nde 18 gün süren tedavisinin ardından, dün saat 16.10’da hayata gözlerini yumdu.

ANMA TÖRENİ VE VASİYETİ

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine büyük bir katılım gerçekleşti. Sırrı Süreyya Önder’in vasiyetini, yazarı ve senarist Tarık Tufan duyurdu. Tufan, Önder ile yaptığı bir konuşmada vasiyetini açıkladığını belirterek, “Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede ‘Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku’ demişti. ‘Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim’ Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, rahatsızlığı sırasında hastanede Önder’i ziyaret eden Tufan, “Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım.” diyerek ona destek vermeye çalıştığını aktardı.