Sırrı Süreyya Önder’in Vasiyeti Açıklandı

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi’nde 18 gün süren tedavinin ardından dün saat 16.10’da hayata gözlerini yumdu.

ANMA TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, Sırrı Süreyya Önder’in vasiyeti yazar ve senarist Tarık Tufan tarafından açıklandı. Tufan, Önder ile yaptığı bir konuşmada vasiyetini aktardığını belirterek, “Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede ‘Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku’ demişti. ‘Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim’” ifadelerini kullandı.

HASTA ZİYARETİ VE ANILAR

Tufan, rahatsızlığı süresince hastaneye yaptığı ziyarette Önder’e “Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım,” dediğini de hatırlattı. Bu sözlerle Önder’in yaşamındaki dostluğun ve iyiliğin anımsandığını vurguladı.