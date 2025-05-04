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Sırrı Süreyya Önder’in Vasiyeti Açıklandı

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TBMM BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Florence Nightingale hastanesinde 18 gün süren mücadelenin ardından dün saat 16.10’da hayatını kaybetti. Önder’in anma töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı ve etkinliğe yoğun bir katılım sağlandı.

VASİYETİ AÇIKLANDI

Sırrı Süreyya Önder’in vasiyetini yazar ve senarist Tarık Tufan kamuoyuna duyurdu. Tufan, Önder’in kendisiyle yaptığı bir konuşmada vasiyetini açıkladığını belirtti. “Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede ‘Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku’ demişti. ‘Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim.’ Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum.” şeklinde konuştu.

SON ZİYARET

Tufan, rahatsızlık sürecinde hastanede Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret ettiğinde, “Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım.” diyerek Önder ile olan dostluğunu ifade etti.

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