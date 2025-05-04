Sırrı Süreyya Önder’in Vasiyeti Duyuruldu!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER, HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi’nde 18 gün süren tedavinin ardından dün saat 16.10’da hayatını kaybetti. Önder’in anısına Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

VASİYETİ AÇIKLANDI

Anma töreninde, Sırrı Süreyya Önder’in vasiyeti, yazar ve senarist Tarık Tufan tarafından duyuruldu. Tufan, Önder ile yaptığı bir konuşmayı aktardı ve “Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede ‘Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku’ demişti. ‘Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim.’ Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum.” ifadelerini kullandı.

HASTANE ZİYARETİ VE SON GÜNLERİ

Tufan, rahatsızlığı sırasında hastanede Sırrı Süreyya Önder’i ziyareti sırasında kendisine “Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım.” dediğini de sözlerine ekledi. Önder’in yaşamı ve etkisi, katılımcılar tarafından derin bir üzüntü ile anıldı.