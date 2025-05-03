Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

ÜZÜCÜ HABER: SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’nin tanınan bir siyasetçisi, sinemacı ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10’da vefat etti. Yaklaşık 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’in durumu hakkında hastane açıklamalarda bulundu. İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi, 3 Mayıs 2025 tarihinde Önder’in hayatını kaybettiğini resmi olarak duyurdu. Önder, 15 Nisan 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılması sonucunda hastaneye kaldırılmış, sonrasında 12 saatlik zorlu bir operasyon geçirmişti. Hastanenin 3 Mayıs 2025 tarihli açıklamasında, “Sayın Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarih ve saat 22.41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen ‘Aort Diseksiyonu’ tanısıyla Bentall operasyonu ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10’da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı. Hastane, Önder’in nörolojik durumunun son günlerde kötüleştiğini ve tedaviye yanıt vermediğini daha önce belirtmişti.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı kesinleşti. Önder için ilk tören saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ardından, Şişli Camii’nde kılınacak cenaze namazı ile birlikte Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

SAĞLIK SÜRECİNİN KRONOLOJİSİ

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı Beşiktaş’taki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansta kalbi duran Önder, acil serviste 10 dakika süren kalp-akciğer masajı ile hayata döndürüldü. Aort damarında yırtık tespit edilmesiyle by-pass ve aort greftleme ameliyatı yapıldı. ECMO ile desteklenen Önder’in durumu, 28 Nisan’da nörolojik olarak kötüleşti. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Başka bir kırılma noktasına geldik.” derken, Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Mucize peşindeyiz.” açıklamasıyla umutlarını dile getirmişti. Ancak, Önder’in durumu kurtarılamadı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman’da doğan Sırrı Süreyya Önder, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğuydu. Babası, Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucularından Ziya Önderdi. Genç yaşta babasını kaybeden Önder, çeşitli işlerde çalışarak ailesine destek oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken 1980 darbesi sırasında siyasi faaliyetleri nedeniyle 12 yıl hapis yattı. “Beynelmilel” filmiyle sinemada ödüller kazanan Önder, 2011’de BDP destekli bağımsız milletvekili seçildi. 2013-2015 çözüm sürecinde İmralı heyetinde yer aldı. Mizahi tarzı, barış çabaları ve halkla iç içe olan duruşuyla tanınan Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.