Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Türkiye’nin sevilen siyasetçilerinden, sinemacı ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün saat 16.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 18 gündür yoğun bakımda mücadele eden Önder için hastaneden resmi bir açıklama yapıldı. İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi, 3 Mayıs 2025 tarihinde Önder’in vefatını duyurdu. Önder, 15 Nisan 2025’te geçirdiği kalp krizi ve aort damarındaki yırtık nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 12 saat süren bir ameliyat geçirdi.

BASIN AÇIKLAMASI

Hastanenin açıklamasında, “Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 NİSAN 2025 tarih ve saat 22.41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen ‘Aort Diseksiyonu’ tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10’da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun” denildi. Hastane, Önder’in nörolojik tablosunun son günlerde kötüleştiğini ve tedaviye yanıt vermediğini daha önce belirtmişti.

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı da belli oldu. Önder, İstanbul’da toprağa verilecek. İlk tören, saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ardından, Önder için Şişli Camii’nde cenaze namazı kılınacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

SALGININ DETAYLARI

Önder, 15 Nisan akşamı Beşiktaş’taki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansta kalbi duran Önder, acil serviste 10 dakika süren kalp-akciğer masajıyla hayata döndürüldü. Aort damarında yırtık tespit edilmesi üzerine by-pass ve aort greftleme ameliyatı yapıldı. ECMO (kalp destek cihazı) ile desteklenen Önder’in durumu, 28 Nisan’da nörolojik olarak kötüleşti ve beyin ödemi arttı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Başka bir kırılma noktasına geldik” derken, Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Mucize peşindeyiz” açıklamasıyla umutlarını dile getirmişti. Ancak, Önder’in durumu kurtarılamadı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman’da doğdu. Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Önder’in babası, Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucularından Ziya Önder’di. Genç yaşta babasını kaybeden Önder, ailesine destek olmak için çeşitli işlerde çalıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim alırken, 1980 darbesi sonrası siyasi faaliyetleri nedeniyle 12 yıl hapis yattı. “Beynelmilel” filmi ile sinemada ödüller kazanan Önder, 2011 yılında BDP destekli bağımsız milletvekili olarak seçildi. 2013-2015 çözüm sürecinde İmralı heyetinde yer aldı. Mizahi yönü, barış çabaları ve halkla olan iç içe duruşuyla tanınan Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.