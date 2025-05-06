Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN ANMA TÖRENİDİ

Vefat eden Sırrı Süreyya Önder, yakın zamanda son yolculuğuna uğurlandı. Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine siyaset ve sanat camiasından önemli isimler katıldı. Törene katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyordu. Ancak etkinlik sonrasında binadan çıkarken, Özel fiziksel bir saldırıya uğradı. Saldırgan, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, Özel’in kafasına yumruk attıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

KORUMA ZAFİYETİ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Bu talihsiz olay sonrası saldırgan hakkında soruşturma devam ederken, ‘koruma zafiyeti’ iddiaları gündeme geldi. Tüm Türkiye’nin konuştuğu durum hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yaptı. Bugün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda kurmaylarıyla bir araya gelen Özel, toplantıda yaşanan saldırı ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. İlk değerlendirmesinde koruma zafiyeti iddialarına yanıt veren Özel, “Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim” dedi.

SORUMLULUK EMNİYETTE OLMAKTA

CHP kurmayları ise konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Yapılan açıklamada, “Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın içeriden daha güvenlikli bir alandan girip çıkmasının sağlanmaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyet. Genel Başkan oradaki en üst düzey protokol. Koruma ekibinin ısrarla defalarca orayı kullanmak istemelerine rağmen, oraya alınmaması akıllara başka bir sürü soru getiriyor. Aracın dışarıda olması, bu işlere açık hale gelmesi gibi faktörler saldırının organize olduğu izlenimini güçlendiriyor” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kaynaklar CHP’nin bu durumla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve parti hukukçularının konuyu yakından takip ettiğini belirtti.