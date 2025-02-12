Sisi’den Trump’ın Gazze Planına Destek

ABD’NİN GAZZE PLANLARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

ABD’nin Gazze konusunda yeni ve tartışmalı bir girişimi dünya genelinde dikkat çekiyor. Başkan Donald Trump, Gazze’yi devralma planı doğrultusunda Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi gerektiğini öne süren önerisini sürdürüyor. Bu durum, uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Trump, Filistinlileri kabul etmemeleri halinde Ürdün ve Mısır’a yapacakları yardımları durdurabileceğini belirtti.

ÜRDÜN VE MISIR’DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Trump’ın bu sözlerinin ardından Ürdün ve Mısır’dan karşılıklı açıklamalar geldi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, bu konuya yönelik düşüncelerini paylaştı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Trump’ın önerisine destek veren açıklamalarda bulundu. Sisi, “Ürdün Kralı ile barış için Trump ile iş birliği yapmak istiyoruz. Yerinden etmeden Gazze’nin yeniden inşası önemli.” şeklinde konuştu. Bu durum, bölgedeki siyasi dinamiklerin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.