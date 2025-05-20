Şişli’de Bahar Aksu’nun Cinayeti Tamamlandı

İSTANBUL’DA CİNAYET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul’un en yoğun bölgelerinden biri olan Şişli’de Bahar Aksu’nun güpegündüz öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede Rüstem Elibol’un, boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanacağı belirtiliyor. Diğer üç şüpheli ise kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle karşı karşıya. Bunun yanı sıra tüm şüphelilerine birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

OLAYIN DETAYLARI

Cinayet, Şişli’de sabah saatlerinde gerçekleşti. Bahar Aksu, işine gitmekteyken eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadının bağırması ve direnmesi sonucunda Rüstem Elibol, silahını çıkararak Aksu’ya altı el ateş etti. Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti. Açıkça planlanmış olan bu cinayetten sonra katil zanlısı ve beraberindekiler tutuklandı. Elibol ve arkadaşlarının cinayet öncesinde İstanbul’da keşif yaptıkları düşünülüyor.

RÜSTEM ELİBOL’UN AÇIKLAMALARI

Bahar Aksu’nun ölümüne dair soruşturma sırasında katil zanlısı Rüstem Elibol, emniyette ifade vermişti. Elibol, “2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim.” ifadelerini kullandı. Aksu’yu sosyal medya üzerinden sürekli takip ettiğini de belirtti. Cinayetten bir gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale’den İstanbul’a geldiğini ve burada bir gece kaldıklarını söyledi. Olay günü, Aksu’yu işe gitmesini beklerken zorla araca bindirmek istediğini, kadının direniş göstermesiyle birlikte olayın yaşandığını açıkladı.