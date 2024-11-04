Şişli’de Cansız Bedenle İlgili Detaylar Belli Oldu

ŞİRİN ELMAŞ HANİLÇİ’NİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul’un Şişli bölgesindeki mezarlıkta cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, memleketi olan Şanlıurfa’da toprağa verildi. Minik Şirin ve ailesiyle ilgili trajik detaylar da gün yüzüne çıktı. Katil Mustafa Örün’ün şok edici ifadesi ise dikkat çekiyor. Feriköy Mezarlığı’ndaki cenaze töreni sonrasında, Şirin’in cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi. Burada Şanlıurfa Asri Mezarlığı’nda yapılan cenaze töreninde, tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ve bir gelinlik konuldu. Cenazeye baba İbrahim, anne Yeter Hanilçi ve kardeşleri katıldı. Aile, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarak duygusal anlar yaşadı. 6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi, kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

AİLE DEPREMDEN SONRA İSTANBUL’A GÖÇ ETMİŞ

Olayın ardından Amca Ali Hanilçi, gazetecilere büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade etti ve olayın cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı. Ali Hanilçi, “Şirin feci şekilde öldürüldü. Şirin ve Narin gibi çocukları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Hepimizin ciğeri yanıyor, başka bir şey diyemeyiz. Depremden sonra İstanbul’a göçtüler. Bir felaketten kaçarken, başka bir felakete yakalandılar. Türkiye’nin başı sağ olsun; Narin de Şirin de hepimizin evladı” dedi. Diğer amca Çetin Hanilçi ise yaşanan olayın şokunu atlatamadıklarını belirterek “İstanbul’da vahşice katledildi. Devletimize inanıyoruz, bu caninin en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir daha böyle çocuk cinayetlerinin olmamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KATİLİN ŞOK EDİCİ İFADESİ

Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim’den beri kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım’da mezarlıkta ölü olarak bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa Örün, tutuklanmıştı. Katil Örün’ün ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. “Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım” şeklinde konuştu.