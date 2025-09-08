Şişli’de Yangın Olayı Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI

Şişli’de seyir halindeki bir tur otobüsü alev aldı. Otobüs içerisindeki turistler hızlı bir şekilde tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Yapılan ihbarların ardından olay yerine çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi.

ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Yangın sebebiyle alevler, park halindeki iki araca da sıçradı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri durumu kontrol altına almak için müdahale etti. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve ardından yangının nedenine dair araştırma başlattı.