Şişli’de Yangın Olayı Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI

Şişli’de seyir halindeki bir tur otobüsü alev aldı. Otobüs içerisindeki turistler hızlı bir şekilde tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Yapılan ihbarların ardından olay yerine çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi.

ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Yangın sebebiyle alevler, park halindeki iki araca da sıçradı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri durumu kontrol altına almak için müdahale etti. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve ardından yangının nedenine dair araştırma başlattı.

Trabzonspor, Onana İle Anlaşma Sağladı

Trabzonspor'un, Manchester United'da oynayan Kamerunlu kaleci Andre Onana ile prensipte anlaşmaya ulaştığı bildirildi. Transferle ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.
Tayland, 200 Bin Ücretsiz Bilet Dağıtacak

Tayland hükümeti, turizmdeki gerilemeyi aşmak için 200 bin yabancı turiste ücretsiz iç hat bileti sunmayı planlıyor, bu uygulama sektörün 245 milyon dolar kazanmasını hedefliyor.

