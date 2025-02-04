Şişli’deki Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, 19 Mayıs Mahallesi Gazi Berkay Sokak’ta yer alan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede sabah 08.30 sularında çıktı. Alınan bilgilere göre, yangın dairenin mutfak alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Apartmanda yaşayan diğer kişiler, binadaki dumanları fark ederek yetkililere durumun bildirilmesi konusunda harekete geçti.

İTFAYE VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine gönderildi. Kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası yapılan kontrollerde evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Rasel Yanni’nin yangın anında evde bulunduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı çalışmalar sonrasında Yanni’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ayrıca, aynı apartmanda bulunan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. (DHA)