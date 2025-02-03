Sismik Hareketlilik İçin Yunanistan’da Acil Toplantı

EGE ADAALARINDAKİ SİSMİK HAREKETLİLİK VE ALINAN ÖNLEMLER

Ege adalarında son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, pazar akşamı olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Atina Jeodinamik Enstitüsü’nün verilerine göre, bölge 24 Ocak’tan bu yana 380’den fazla küçük deprem deneyimledi. Başbakan Miçotakis’in önderliğindeki toplantıda, hükümet yetkilileri ve uzmanlar, bölgedeki sismik hareketlilik ile olası büyük depreme karşı alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada alınan kararların tedbir amaçlı olduğunu vurguladı ve bölge halkından bu kararlara ve koyulan yasaklara uymasını istedi. Ege’deki Amargos Adası Belediyesi, 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Adadaki tüm kültürel etkinliklerin de iptal edildiği duyuruldu. Bölge sakinlerine kapalı alanlarda toplanmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

SANTORİNİ’DE GÖRÜLEN TEDBİRLER

Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi ve belediye etkinliklerinin iptali gibi önlemler Santorini için de alındı. Bu kapsamda, bölgeye arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları gönderildi. Santorini’de arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu ve olası bir deprem anında yapılara zarar vermemesi amacıyla havuzlar boşaltıldı.