Sistem Kuponuyla 1.132.898 TL Kazandı

MİSLİ’DE KAZANMA HEYECANI SÜRÜYOR

Misli, kazandırmaya devam ediyor! Misli üyesi, cuma bülteninde yer alan 8 maç için bir sistem kuponu oluşturdu. Üyeler, kupon paylaşımını ve yorum yapmayı mümkün kılan Misli Arena platformunda kuponunu diğer üyelerle paylaştı. Misli Arena, üyelerin kupon paylaşımı yapabilmesine ve yorumlar ile Arena Puanları kazanabilmesine olanak tanıyor. Bu platformda birçok spor yorumcusu ve fenomen bahisçi de yer alıyor. Siz de Misli’ye üye olarak çeşitli lig ve turnuva maçlarına “Şampiyon Oran” avantajıyla katılabilir ve maçların heyecanını artırabilirsiniz. Ayrıca Misli, yeni üyelerine 150 TL kazanma fırsatı sunuyor.

Misli üyesi, 8 maç üzerinden yaptığı sistem kuponunda İlk Yarı Sonucu 2 / Maç Sonucu 1 tahmininde bulundu. Fransa Ulusal Lig 1’deki AS Nancy – Versailles 78 karşılaşmasında üyenin şansı yanındaydı. Konuk takım, İlk yarıda 26 ve 30’uncu dakikalarda kaydettiği gollerle devreyi önde bitirdi. 62 ve 78’inci dakikalarda eşitliği sağlayan ev sahibi ekip, uzatmalarda bulduğu golle karşılaşmayı kazanarak üye en yüksek oran olan 26.50’yi bildi. Aynı şekilde üye, Hollanda Eerste Divisie’deki SC Cambuur – Telstar karşılaşmasında İY 2 / MS 1 tahmininde bulundu. Telstar’ın ilk yarıyı 39’da önde kapatmasının ardından, 51’de eşitliği sağlayan ev sahibi ekip, 77’de bir gol daha atarak 2-1 kazandı. Bu tahminiyle üye, 21.30’luk oranı doğru tahmin etmiş oldu.

KUPONDA BAŞARIYLA HEDEFİ VURDULAR

Hollanda Eerste Divisie’deki ADO Den Haag – FC Eindhoven karşılaşması üyenin beklediği gibi başladı. Maçın 3. dakikasında gol atan Eindhoven ilk devreyi önde kapattı. İkinci yarının başında dengeleri kuran ADO Den Haag, uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve bu tahminle üye 19.75’lik oranı bildi. Bir başka Eerste Divisie maçında ise Emmen – Jong PSV karşılaşmasında konuk ekip, İlk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak ev sahibi, 48, 56, 60 ve 69’uncu dakikalarda bulduğu gollerle maçı kazanarak üye 17.40’lık oranı bilmiş oldu.

EN İYİ KUPO YARATMA ŞANSI

Misli üyesi bu süreçte toplamda 1.132.898,22 TL kazandı ve kuponuyla Misli Arena’da “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı. Siz de Misli’ye katılarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi kullanarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’deki “Canlı Sohbet” özelliği ile, maçları oynanırken diğer üyelerle değerlendirerek deneyimlerinizi paylaşma fırsatını yakalayabilirsiniz.