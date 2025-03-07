Site Yönetimlerinde Yenilik: Yetkisiz Firmalar Gidiyor!

TÜRKİYE’DE YENİ DÜZENLEME İLE SİTE YÖNETİMLERİ DEĞİŞİYOR

Türkiye’de site yönetimleri ve aidatlarla ilgili sorunlar uzun zamandır konuşuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu konuya el atarak “Kat Mülkiyeti Kanunu” çerçevesinde “Tesis Yönetim Hizmetleri” düzenlemesini tamamladı. 7 Mart 2025 itibarıyla geçerli olacak bu düzenleme, yetkisiz firmaların faaliyetlerini sonlandırmayı, aidat harcamalarını daha şeffaf hale getirmeyi ve kat maliklerini korumayı öncelikli hedefleri arasında bulunduruyor. Yeni sistemle yalnızca Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şirketler site yönetimi gerçekleştirebilecek ve harcamalar bağımsız denetim şirketleri tarafından gözlemlenecek.

Yeni düzenleme ile birlikte site yönetimleri artık profesyonel şirketlere devredilecek. Kat malikleri, isterlerse yönetimi Bakanlık tarafından belgelendirilmiş ve sınıflandırılan şirketlere verebilecek. Bu firmalar, otopark, bahçe gibi sosyal alanların doğru şekilde kullanımından teknik bakım hizmetlerine kadar geniş bir sorumluluğu üstleniyor. Ayrıca, evsel atıkların yönetimi ve enerji verimliliğinin izlenmesi gibi konularda da ilgili kurumlara gerektiğinde rapor sunacak. Yetki belgesi olmayan firmaların site yönetimi yapması artık mümkün olmayacak.

AİDATLAR VE HARCAMALAR DENETİM ALTINDA

Fahiş aidat artışlarına karşı alınan en önemli önlem, harcamaların denetimi olacak. Bağımsız denetim şirketleri, site yönetimlerinin mali işlemlerini yılda en az bir kez inceleyecek. Bakanlık, bu denetimlerle keyfi harcamaların ve usulsüz aidat zamlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Kat maliklerine şeffaflık sağlamak amacıyla elektronik bir yazılım sistemi de hayata geçirilerek, site yönetimleriyle ilgili bilgilere online erişimin yolu açılacak. İstanbul’da aidatların oranının yüzde 50-75 arasında artış gösterdiği bir süreçte bu düzenleme, vatandaşlar için bir umut kaynağı oldu.

AİDAT ARTIŞI ZORUNLU DEĞİL

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, aidat artışlarının hukuki bir sınır olmadığını belirtse de keyfi zamların zorunlu olmadığını vurguladı. Kiraz, “Aidat artışları genel kurul toplantılarında karara bağlanmalı. Kat malikleri toplantılara katılarak hesapları incelemeli ve itirazlarını tutanağa geçirmeli” şeklinde açıklamada bulundu. Bu açıklama, yeni düzenlemenin kat maliklerine daha fazla söz hakkı tanıyabileceğini gösteriyor.

İSTANBUL’DA AİDAT REKORU KIRILIYOR

Son dönemde İstanbul’daki site aidatları rekor seviyelere ulaştı. Lüks villa sitelerinde aidatlar 30.000 TL ile 55.000 TL arasında değişirken, şehir genelindeki ortalama aidat bedeli 2.000 TL’yi geçti. TOKİ konutlarında ise en düşük aidatlar görülüyor. Yüzde 75’e varan zam oranları, vatandaşların protestolarına sebep olmuş ve bu durum Bakanlık’ı harekete geçiren sebeplerden biri olarak değerlendiriliyor.