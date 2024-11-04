“Site Yönetimlerine Denetim Getiren Düzenleme”

KATI AİDAT SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRİLİYOR

Kat mülkiyeti sahiplerinin karşılaştığı yüksek aidat sorunlarına yönelik bu yeni düzenleme, apartman ve site yönetimlerinin Çevre Bakanlığı denetimi altında olmasını zorunlu hale getirecek. Bu kapsamda, yönetimi üstlenen firmalar, çalışabilmek için yetki belgesi almak zorunda olacak. Ayrıca, kat maliklerine yönetim harcamalarına dair şeffaf bir bilgi akışı sağlanarak, fahiş aidat artışlarının da önüne geçilecek.

TESIS YÖNETİMLERİ İÇİN STANDARTLAR BELİRLENİYOR

Taslak düzenleme, geçen hafta Ankara’da gerçekleştirilen Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı’nda sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarından uzmanların katılımıyla değerlendirildi. Kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde güncellenen mevzuat, tesis yönetim firmalarının büyüklük ve hizmet alanlarına göre sınıflandırılmasını öngörüyor. Ayrıca, yönetici ve çalışanların belirli eğitimleri alması ve kriterleri sağlaması da gerekecek.

Yeni düzenlemeye göre, şeffaf bilgi sunmayan veya kurallara uymayan site yönetimleri çeşitli yaptırımlara maruz kalabilecek. Faaliyetten yasaklanma gibi geniş bir yaptırım yelpazesi sunan bu düzenleme, site sakinlerine daha güvenli ve adil bir yönetim sağlama amacını taşıyor. Son detayların üzerinde çalışılan mevzuat taslağı, nihai onay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak. Yeni yönetmelikle birlikte, site sakinlerinin mali ve idari güvenceye kavuşması ve şeffaflık kazanması bekleniyor.