Sitelerdeki Fahiş Aidat Sorununa Çözüm Gündemde

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANINDAN AİDAT DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sitelerde ortaya çıkan aşırı aidat sorununa ilişkin düzenlemenin Meclis gündemine alındığını duyurdu. Kurum, aidatlardaki keyfi artışlara karşı geniş kapsamlı bir mevzuat çalışması yürüttüklerini belirterek, düzenlemenin milletvekilleri tarafından onaylanmasını umut ettiklerini dile getirdi.

AİDAT ARTIŞLARI ENFLASYON ORANINI GEÇMEYECEK

Kurum, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle herhangi birinin keyfi olarak aidat artışı yapamayacağını ve aidat artışlarının enflasyon oranını aşamayacağını vurguladı. Bakan, şu anda site yönetimlerinin yeterince denetlenmediğini ifade ederek, bu konuyla alakalı vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirildiğini söyledi.

YENİ DENEYİMLER ve DENETİMLER BEKLENTİSİ

Site yönetim şirketlerinin, Bakanlık tarafından belgelendirileceğinin ve sınıflandırılacağının altını çizen Kurum, bu şirketlerin yılda en az bir kez denetimden geçeceğini kaydetti. Ayrıca, site sakinlerinden gelen şikayetlere bağlı olarak Bakanlık tarafından hızlı bir şekilde denetim süreçlerinin başlatılacağını belirtti.