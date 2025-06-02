Sivas’ta Çift Ormanda Hayatını Kaybetti

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz (75) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erence köyü yakınlarındaki ormanda gerçekleşti.

KÖYLÜLER DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Odun toplamak amacıyla plakası henüz öğrenilemeyen traktörle ormana giden Yılmaz çiftinden haber alamayan köylüler, endişelenerek araştırmaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sırasında köylüler, Kayın Deresi mevkisinde devrilmiş traktörü ve Yılmaz çiftini yanında hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirilirken, yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Sefer ve Nebile Yılmaz çiftinin cenazeleri Suşehri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu üzücü kaza, bölge halkını derin bir hüzne boğdu.