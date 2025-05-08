Sivas’ta Yıldırım Düşen Gaz Hattı Yangın

YANGININ NEDENİ YILDIRIM

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinin 20 kilometre uzağında bulunan Ağcabel Yaylası yakınlarındaki Ordu-Giresun doğal gaz boru hattına yıldırım düşmesi sonucu dün akşam saatlerinde bir yangın çıktı. Yangının ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yangın, 2 metrekarelik alanı etkiliyor. Olayın ciddiyetine binaen çevrede güvenlik önlemleri alındı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir.” BOTAŞ yetkilileri, boru içindeki gazın tükenmesinin ardından onarıma başlanacağını belirtiyor. Söz konusu yangın nedeniyle gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmüyor.