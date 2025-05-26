Sivasspor’a 3 Dönem Transfer Yasağı

KÜME DÜŞMESİ NEDENİYLE TRANSFER YASAĞI GETİRİLDİ

FIFA, bu sezon Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen Sivasspor’a 3 dönem boyunca transfer yasağı uyguladı. FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, mali anlaşmazlıklar nedeniyle bu yasak getirilmiş durumda.

CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR

Kulüpten elde edilen bilgilere göre, cezanın geçici olduğu ve gerekli ödemenin yapılmasının ardından yasakların kaldırılabileceği ifade ediliyor. Sivasspor’un gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edeceği bilgisi de doğrulandı.