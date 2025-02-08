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Spor

Sivasspor’a Türkiye Kupasında Mağlubiyet Cezası

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DİSİPLİN CEZASI VE MAÇ SONUCU

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesindeki açıklama doğrultusunda, Türkiye Kupası D Grubu’nun ikinci karşılaşmasında 4 Şubat’ta Kocaelispor ile karşılaşan Sivasspor, idari tedbirli futbolcu Murat Paluli’yi oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Murat Paluli, idari tedbirle müsabaka oynadığı için kurula sevk edildi. Ancak, Paluli’ye isnat edilen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı için kurul oy çokluğuyla ceza vermedi.

KIRMIZI KART OLAYI

Sivasspor, Süper Lig’in 22. haftasında Eyüpspor ile oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, Murat Paluli 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç sonrası Paluli, kural dışı hareketinden ötürü idari tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmişti. Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası maçında yer alan Paluli, 65. dakikada oyuna dahil oldu ve bu durum, ceza durumunu etkilemedi.

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