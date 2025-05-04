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Sivasspor Asbaşkanı İstifa Etti

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İSTİFANIN NEDENİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Sivasspor’un Asbaşkanı Yıldız, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabında Galatasaray’la ilgili fotoğraflar paylaştı. Bu durum, kulüpte tartışmalara yol açtı ve Yıldız istifa etti.

KULÜP AÇIKLAMASI

Sivasspor Kulübü, yaşananların ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir.”

Mücahit Yıldız, karşılaşmanın ardından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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