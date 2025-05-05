Spor

Sivasspor Asbaşkanı İstifa Etti! Galatasaray Fotoğrafları Paylaşıldı

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SİVASSPOR ASBAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray’a 4-1 yenilen Sivasspor’un kulüp asbaşkanı Mücahit Yıldız, maçtan sonra sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili fotoğraflar paylaşmasının ardından istifa etti.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sivasspor Kulübü, bu gelişmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir.”

Mücahit Yıldız, karşılaşmanın ardından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak dikkat çekmişti.

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