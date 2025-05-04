Sivasspor Asbaşkanı İstifa Etti! Galatasaray Fotoğrafları Sorun Yarattı

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA İSTİFA

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray’a 4-1 yenilen Sivasspor’da, kulüp yöneticisi Mücahit Yıldız görevinden ayrıldı. Yıldız, maç sonrasında sosyal medya hesabından Galatasaray’a ait fotoğraflar paylaşması sonrası istifa kararı aldı.

SİVASSPOR KULÜBÜNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Sivasspor Kulübü, Mücahit Yıldız’ın yaşanan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada “Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Mücahit Yıldız, maç sonrasında çocuklarıyla birlikte Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen bir fotoğrafı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, kulüp içinde tartışmalara yol açtı ve istifasını gerektiren bir durum haline dönüştü.