Sivasspor, Veljko Simic İle Anlaştı

TRANSFERİN DETAYLARI

Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic’i kadrosuna kattı. Devre arası transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Simic, başkan Bahattin Eken’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

FUTBOLCU HAKKINDAKİ BİLGİLER

17 Şubat 1995’te Sırbistan’da dünyaya gelen Veljko Simic, futbol kariyerine Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur, Zemun ve Vojvodina gibi kulüplerde forma giyen Simic, en son Omonia Lefkoşa’da mücadele etti. Profesyonel futbol kariyerinde toplamda 334 maça çıkan Simic, 55 gol atmayı ve 35 asist yapmayı başardı.