“Sivasta Kimsesiz Bebek Mezarına Defnedildi”

BEBEK MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Sivas’ta, vatandaşlar tarafından parçalanmış bir şekilde bulunan bebek, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra bebek mezarlığına defnedildi. İsim verilmeyen bebeğin mezar taşına “Melek bebek kimsesiz” notu yazıldı. Önceki gün Kılavuz Mahallesi’nde boş bir alanda bu parçalanmış bebek cesedi tespit edildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, bebeğin cesedi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi işlemleri yapıldı. Otopsi tamamlanan bebek, Emniyet personeli ve mezarlıklar müdürlüğü çalışanları tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki bebek mezarlığına defnedildi. Defin işlemi sırasında, mezar taşında yer alan “Melek bebek kimsesiz” ifadesi duygusal anlara neden oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENİYOR

Yapılan incelemelerde, bebeğin cenin değil, yeni doğan olduğu belirlenirken, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebek cesedini sokağa atan kişileri bulmak için yoğun bir çaba içinde. Ayrıca, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri dikkatle inceleniyor.