Sivil Havacılık Bakanlığı, Uçak İncelemesi

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

“Air India 171” sefer sayılı uçağın düşmesi sonrasında Sivil Havacılık Bakanlığı, hızlı bir şekilde harekete geçiyor. Bakanlık, Hindistan genelindeki bütün “Boeing 787” uçakları için kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

DÜŞME OLAYI

12 Haziran’da Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na hareket eden yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Meghani Nagar yerleşim alanına düştü. Air India, “Air India 171” uçağında toplam 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu, yolculardan 169’unun Hindistan, 53’ünün İngiltere, birinin Kanada ve 7’sinin Portekiz vatandaşı olduğunu bildirdi. Şirket, uçaktaki 241 kişinin yaşamını yitirdiğini, kazadan kurtulan tek kişinin ise tedavi altında olduğunu belirtti. Uçağın bu sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarpması nedeniyle de ölenlerin olduğu belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMALAR YETERSİZ

Henüz uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Ayrıca, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 270’e ulaştığı bilgisi verildi.