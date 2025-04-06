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Siviller Askeri Eğitim Alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı Devam Ediyor. Polonya’da “Ordu İle Eğitim” Programı Başladı. Silah Kullanımı Öğretiliyor

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SİVİLLERİN ASKERİ EĞİTİMİ
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ateşkes görüşmeleri henüz sonuç vermedi. İki taraf da birbirini hedef almayı sürdürüyor. Bu süreçte Polonya hükümeti, sivillerin askeri eğitim alması için hazırlıklar yapıyor. Sivillerin bir kısmı silah kullanmayı öğrenirken, bir kısmı da savunma teknikleri üzerine antrenman yapıyor.

POLONYA’DA “ORDU İLE EĞİTİM” PROGRAMININ ALTINCI DÖNEMİ BAŞLADI
Polonya Savunma Bakanlığı, ilk kez 2022’de düzenlenen ve sivillere yönelik askeri eğitim programının altıncı aşamasını hayata geçirdi. “Ordu ile Eğitim” adı verilen programa yoğun katılım oldu. Program kapsamında sivillere silah kullanımı, kişisel savunma teknikleri, silah üretimi, hayatta kalma becerileri ve ilk yardım eğitimleri veriliyor.

SİLAH KULLANIMI EĞİTİMİN EN KRİTİK AŞAMASI
Programda eğitmenlik yapan uzmanlardan biri, “Bence en önemli ve aynı zamanda öğretilmesi en zor unsur silah kullanımı” diyerek sivil katılımcıların bu alandaki eğitiminin ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

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