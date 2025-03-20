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Siyah Kalp Dizisine Yeni İsim Katıldı

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YENİ İSİM DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Işıl Yücesoy, İlker Aksum, Esra Dermancıoğlu, Genco Özak, Bülent Polat ve Ferda Işıl gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı Siyah Kalp dizisinde dengeler ciddi şekilde değişecek. Dizi, her bölümüyle izleyicilere unutulmaz deneyimler sunarak ilerlemeye devam ediyor. İddialı yapımda kaos haline gelen atmosfer, yeni gelişmelerle daha da hareketlenecek.

ÜRETİMİN GÜÇLÜ İSİMLERİ

Tims&B Productions tarafından hazırlanan ve Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği Siyah Kalp dizisi, izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümüyle yine çok konuşulacak. Perşembe akşamları seyirciyi ekran başına çeken diziye, dengeleri değiştirecek yeni bir karakter katıldı. Bu durum, dizinin gidişatında önemli değişiklikler yaratma potansiyeline sahip.

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