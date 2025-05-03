Siyaset Dünyası Sırrı Süreyya Önder’i Kaybetti

ÖNDER’İN HASTALIĞI VE VEFATI

Türkiye’nin tanınmış siyasetçisi, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığının ardından 18 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi fakat bu mücadeleyi kaybetti. 15 Nisan 2025 tarihinde Beşiktaş’taki evinde geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılması sonucunda Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 3 Mayıs 2025’te yaşamını yitirdi. Önder’in kaybı, sanat ve siyaset camiasında derin bir üzüntü yarattı ve taziye mesajları Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye başladı.

BAHÇELİ’DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatıyla ilgili olarak “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, sanat ve siyaseti bir arada temsil eden ve halk arasında sevgiyle anılan Önder’in yaşamını kaybettiğini hatırlatarak, “Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’IN DUYGULARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı” şeklinde konuşarak, Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Önder’in terörsüz Türkiye konusundaki çabalarının millet nezdindeki yerini koruyacağını belirtti.

POLİTİKALARDAN YENİ TAZİYELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz” derken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önder’in “samimi kişiliği” ve “uzlaşmacı tavrı” ile hatırlanacağını vurguladı. Ömer Çelik, “İnsanımızın tüm hikayelerini taşıyan bir sanat ve siyaset adamıydı” sözleriyle Önder’i andı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Önder’in iyi ve doğruya olan inancını kaybetmediğini belirterek, “Mekanı cennet olsun” dedi.

TAZİYE MESAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun yıllar hizmet vermiş Önder için başsağlığı diledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, “Rabbim mekanını cennet eylesin” ifadeleriyle taziye mesajı iletti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı dileklerini sundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sırrı Süreyya Önder’in Türk siyaseti için önemine değindi.

ÖNDER’İN ANILARI VE MİRASI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Önder’in hoşgörü ve zerafetinin örnek olmasını dileyerek, toplumsal uzlaşmanın sürdürülmesi mesajını verdi. CHP’li Mahmut Tanal, Önder’in halkın vicdanına duyduğu bağlılığı ifade ederken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de barış mücadelesinin cesur bir temsilcisi olduğuna dikkat çekti. Türkiye İşçi Partisi de barışa olan inancını vurguladı. Gazeteci Nebil Özgentürk, Önder’i bir film sahnesiyle andı.