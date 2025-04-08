Siyasetçilerin Mal Varlıkları MASAK’la Denetlensin

YASAL DÜZENLEME TEKLİFİ İLE MAL VARLIKLARI DENETİMİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı, yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcılarının mal varlıklarının siyasete girmeden önceki 5 yıllık dönemini kapsayan bir denetim sürecini içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuyor. Bu teklif, belirtilen kişilerin mal beyanlarının her yıl güncellenerek kamuoyuyla paylaşılmasını ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından denetimlerin yapılmasını öngörüyor. Mal beyanları, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitelerinde yayımlanacak.

TEKLİFİN HEDEFLERİ VE KAPSAMI

Günaydın, kanun teklifinin amacını “siyasi aktörlerin mal varlıklarındaki değişimin uzman bir kurum tarafından şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde takip edilmesi ve kamuoyuna açılması” olarak ifade ediyor. Teklif, siyasetçilerin göreve başlamadan önceki 5 yıllık mal varlıklarının MASAK tarafından raporlanmasını ve bu bilgilerin yıllık olarak güncellenmesini kapsıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı, bakanlar ve aile bireylerinin de denetim sürecine dahil edileceği, böylece üst düzey siyasetçilerin gelirleriyle orantısız servet artışlarının idari ve adli incelemeye tabi tutulmasının amaçlandığı belirtiliyor.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE EKONOMİK EŞİTSİZLİK

Teklifin gerekçesinde, Türkiye’de yargının siyasallaştığı, yolsuzluğun ekonomik eşitsizliği daha da derinleştirdiği ve açlık sınırının altında yaşayan yurttaş sayısının 30 milyonu aştığı vurgulanıyor. Günaydın, “Mal varlıklarının yalnızca kişisel beyanlarla değil, devletin ilgili kurumlarının araştırmalarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu, halkın siyasete olan güvenini yeniden tesis edebilir” şeklinde açıklamada bulunuyor.

DENETİM SÜRECİ VE AÇIKLAMA MEKANİZMASI

Kanun teklifine göre, siyasetçilerin mal beyanları MASAK tarafından kapsamlı bir biçimde incelenecek. Yıllık güncellemelerle mal varlıklarındaki değişimler takip edilecek ve bu bilgiler halkın erişimine açık hale getirilecek. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitelerinde yayımlanan veriler, kamuoyunun siyasetçilerin mal varlıklarını sorgulama olanağına sahip olmasını sağlayan bir mekanizma oluşturmayı amaçlıyor.