“Siyasilerden Başsağlığı Mesajları Geldi.”

SON DAKİKA: SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’nin sevilen siyasetçisi, sinemacı, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonucu 18 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş’taki evinde kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. Önder’in vefatı, siyaset ve sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratarak, Türkiye’nin dört bir yanından taziye mesajları yağıyor.

AHDE VEFASIZLIK YAPILMAZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatı üzerine “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır” dedi. Bahçeli, sanat ve siyaseti birleştiren Önder’in hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

BARIŞA DEĞER VEREN BİR İSİMDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerinde bulundu.

UZLAŞMACI TAVRI UNUTULMAZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ UNUTULMAZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için seferber etti” açıklamasını yaptı.

BARİŞ İÇİN MÜCADELESİ ZİRVEDİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın, “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik” diye belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ömrünün son günlerini terörsüz Türkiye idealine adaması her daim hatırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

TÜM KESİMLERDEN TEK MESAJ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Çeşitli siyasetçiler, bakanlar ve partiler, Sırrı Süreyya Önder’in kaybına dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Sırrı, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi” dedi. Tülay Hatimoğlulları ise, “Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Acımız da kaybımız da çok büyük” sözlerini kullandı. Tunç Soyer, “Halk önderi, halk neferi, halkın ta kendisiydi” diyerek vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Barış ve kardeşlik mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak anılan Sırrı Süreyya Önder, toplumda bıraktığı izler ve mücadelesiyle hatırlanacak.